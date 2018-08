Neue Comics aus dem queeren Leben

23. August 2018, noch kein Kommentar

Unter dem Motto "Ach, so ist das?!" sammelt Martina Schradi Geschichten

von LGBTI und zeichnet daraus biografische Comic-Reportagen - jetzt ist ein zweites Buch erschienen, u.a. mit den Erfahrungen von homosexuellen Geflüchteten.



Weitere Schwerpunkte im Nachfolgeband legt die Nürnberger Zeichnerin und Autorin auf bisexuelle und non-binäre Themen. "Mit den Comics will ich alle Interessierten dazu einladen, sich in dieser Welt umzusehen, will ich Identität, Erfahrungen und Erlebnisse von LGBTI sichtbar und begreifbar machen und damit helfen, Vorurteile und Ressentiments gegenüber LGBTI abzubauen", so Schradi.



Der 96-seitige Band ist Anfang August im Zwerchfell Verlag erschienen und für 18 Euro u.a. bei amazon.de erhältlich. Mehr Eindrücke bietet eine kostenlose Leseprobe als PDF. Ausführliche Infos zum Projekt "Ach, so ist das?!" gibt es auf einer eigenen Homepage. (cw)











