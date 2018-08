Fakten statt Angst

28. August 2018, noch kein Kommentar

Bild: DAH / Johannes Berger

Im Rahmen der "Positiven Begegnungen" demonstrierten am Samstag mehrere hundert Menschen unter dem Motto "HIV-Übertragung unter Therapie? Unmöglich!" in der Stuttgarter Innenstadt.



Zentrales Anliegen war dabei laut Konferenzleiterin Heike Gronski, "eine in der Öffentlichkeit noch wenig realisierte Tatsache bekannt zu machen: Dass HIV-positive Menschen heute in jeder Hinsicht leben wie andere Menschen. Denn HIV-Medikamente sorgen dafür, dass sie gesund bleiben und verhindern zudem die Virus-Übertragung".



Bild: DAH / Johannes Berger

Eine bessere Information der Öffentlichkeit über den Schutz durch Therapie forderten die Teilnehmenden der 20. Ausgabe von Europas größter Konferenz zum Leben mit HIV auch in zwei verabschiedeten Resolutionen. Zudem soll die Freiheit von Diskriminierung als Grundlage aller Maßnahmen gegen Aids anerkannt werden. (mize/pm)









-w-