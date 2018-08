Der Neustart der Pride-Flagge

29. August 2018, noch kein Kommentar

Bild: Hillhurst United Church

Eine kanadische Kirche zeigt, dass eine inklusivere Version der Regenbogenfahne gar nicht mal so schlecht aussehen muss.



Zur Pride Week in Calgary hat die LGBTI-freundliche Hillhurst United Church am vergangenen Wochenende eine Flagge mit elf Farben aufgezogen. In die klassischen sechs Streifen stößt von links ein Dreieck mit fünf neuen Farbtönen: Schwarz und Braun sollen People of Color repräsentieren, während sich in Hellblau, Pink und Weiß trans, intersexuelle und nichtbinäre Menschen wiederfinden sollen.



Erfunden wurde das neue Fahnenmodell von Daniel Quasar aus Portland. Die nichtbinäre Design-Person hat für den "Neustart der Pride-Flagge mit Schwerpunkt auf Inklusion und Fortschritt" über 25.000 US-Dollar über eine Crowdfunding-Kampagne eingesammelt. Auf Quasars Homepage kann man die Flaggen bestellen.



Eine Regenbogenfahne mit elf Streifen war bereits Anfng Juni am Rathaus von Seattle gehisst worden (queer.de berichtete). Bei dieser Version lagen die Streifen jedoch einfach nebeneinander, was weniger ansprechend aussah.



Eine nur um Schwarz und Braun ergänzte Regenbogenflagge vor dem Rathaus von Philadelphia hatte im vergangenen Jahr zum Philly Pride kontroverse Diskussionen ausgelöst (queer.de berichtete). In unserer damaligen Wochenumfrage hielten 71,8 Prozent der queer.de-User die bisherigen sechs Farben für ausreichend. (mize)



Direktlink | Bericht von CTV über die neue Pride-Flagge in Calgary













