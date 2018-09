Bunter Gruß an die homophoben Nachbarn

02. September 2018,

Immer wieder wurden Lisa Licata und Sherry Lau aus Penn Hills in Pennsylvania von ihren direkten Nachbarn homophob angemacht - jetzt hat sich das lesbische Ehepaar mit einer Malaktion gewehrt.



Zusammen mit Freunden strichen die beiden Frauen die den Nachbarn zugewandte Seite ihres Hauses in Regenbogenfarben an. Fotos der Aktion postete Lau auf ihrer Facebook-Seite zusammen mit den Worten: "Wir sind lesbisch und wir sind hier, um zu bleiben."







Die Beleidigungen hätten begonnen, nachdem die Nachbarn erfahren hätten, dass sie verheiratet seien, erklärten die Frauen gegenüber lokalen Medien. Im Juli sollen die homophoben Anrainer sogar mit einem Luftdruckgewehr auf den Hund des lesbisches Paares geschossen haben.



"Liebe ist Liebe", erklärte Lisa Licata gegenüber PinkNews. "Wenn unsere Nachbarn uns kennengelernt hätten, hätten sie gesehen, dass wir wirklich nette Menschen sind. Stattdessen haben sie ein Urteil über uns gefällt." (cw)











-w-