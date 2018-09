Südafrikas erster lesbischer TV-Kuss

03. September 2018,

Bereits seit 2006 können homosexuelle Paare in Südafrika heiraten - doch erst jetzt gab es den ersten lesbischen Kuss im Unterhaltungsfernsehen.



Der Knutscher war Ende August in der beliebten Seifenoper "7de Laan" zu sehen, von der seit dem Jahr 2000 über 4.000 Folgen überwiegend in Afrikaans mit englischen Untertiteln ausgestrahlt wurden. Die Serie spielt in einem Vorort von Johannisburg.



In der Szene besucht Jasmine ihre Freundin Amanda im Gefängnis, die ihr erzählt, dass ihr Baby verstorben sei. Sie habe es Jasmine genannt - "nach der schönsten Frau und dem schönsten Namen unter der Sonne". Daraufhin umarmen und küssen sich die beiden Frauen.



Bereits im vergangenen Jahr hatte "7de Laan" mit dem ersten schwulen Kuss und dem ersten trans Charakter Genevieve du Pre für Schlagzeilen und LGBTI-Sichtbarkeit gesorgt. (cw)













-w-