Für die 19. Ausgabe seines Gay-Fotomagazins "Elska" ist Herausgeber Liam Campbell nach London gereist - und stellt 15 Männer aus der queeren Multikulti-Metropole vor.



Den Buckingham Palace oder "The Gherkin" sucht man auf Campbells Porträts vergeblich. Der Fotograf stellt seine schwulen Hobby-Models abseits der Touristenpfade in ihren Wohnungen und ihren Kiezen vor. Die echte London-Erfahrung zeigt auch die düsteren Seiten vom Leben in einem überfüllten und immer teurer werdenden Ort.



Liam Campbells beeindruckender London-Band spiegelt aber auch die Multikulturalität der britischen Metropole wider. Nur ein Drittel seiner Models sind gebürtige Engländer, andere stammen aus Polen, Spanien, Taiwan, Malta oder den USA. Für "Elska" erzählen die Männer ihre persönlichen, teils berührenden Geschichten. Wie in den meisten Ausgaben, haben sich viele bis auf die Unterhose oder sogar komplett nackt ausgezogen - eine Auswahl der Fotografien zeigen wir in der unten verlinkten Galerie.



"Elska" ist eine ungewöhnliche Mischung aus Reise-, Kunst- und Szenemagazin, die alle zwei Monate erscheint. Jede Ausgabe wird in einer anderen Stadt fotografiert, mit dort lebenden, zufällig ausgewählten Schwulen. Die früheren Hefte entstanden im ukrainischen Lwiw, in Berlin, Reykjavik, Lissabon, Taipeh, Istanbul, Cardiff , Toronto, Yokohama, Mumbai, Rhode Island, Brüssel, Helsinki, Haifa, Bogotá, Kapstadt, Perth und zuletzt in Los Angeles.



Das London-Heft mit 180 Seiten im A5-Format kann für 18,50 US-Dollar (15,98 Euro) über die Homepage bestellt werden. Eine E-Version ist für 14 Dollar (12,09 Euro) erhältlich. Für 29,50 Dollar (25,48 Euro) gibt es beide Ausgaben - und das E-Zine "Elska Ekstra" mit ergänzenden Bildern und Outtakes sowie Geschichten und Fotos von weiteren Männern aus der britischen Hauptstadt. (cw)











