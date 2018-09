Conchita Wurst will mit "Er" angesprochen werden

08. September 2018,

Bild: André Karsai / TNRB

Die Haare kürzer, kerligere Outfits und etwas weniger Schminke: Eurovision-Sieger Conchita Wurst will künftig als Mann wahrgenommen werden - und veröffentlicht entsprechende neue Pressefotos.



"Es hat sich irgendwann unangenehm angefühlt, als Frau gesehen zu werden - genau wie es sich vorher unangenehm angefühlt hat, als 'Er' angesprochen zu werden. Jetzt finde ich es befremdlich, wenn mich jemand 'Sie' nennt", erklärte sich der österreichische Künstler gegenüber der "Bild"-Zeitung.



Vor rund drei Jahren habe er angefangen, deutlich mehr Sport zu treiben, so Wurst. "Daraufhin hat diese Gesamtveränderung ihren Lauf genommen. Eine Entscheidung, den Künstlernamen zu ändern, habe er noch nicht getroffen: "Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich nicht darüber nachgedacht habe - weil Conchita eben ein Frauenname ist."



Derzeit arbeitet der Sänger an seinem zweiten Album. (cw)

