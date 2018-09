Coming-out mit Calvin Klein

13. September 2018, noch kein Kommentar

Bild: Screenshot

Der bewegende Werbeclip "Love" von Regiestudent Eugen Merher erzählt den Moment, wenn aus einem brutalen Kampf zwischen zwei Internatsschülern ein zärtlicher Kuss entsteht.



In dem an der Filmhochschule Baden-Württemberg entstandenen 70-Sekunden-Video fallen während der Prügelei die Hüllen, bis die beiden Jungs in Unterwäsche voreinander stehen. Die Slips von Calvin Klein symbolisieren dabei das, was von Anfang an unter der Oberfläche lauert: die wahren Gefühle der beiden Schüler füreinander. "Look below the Surface", heißt auch der Claim am Ende des nicht offiziellen Werbespots.

Mehr homosexuelle Sichtbarkeit in der Werbung sei nicht sein Hauptthema gewesen, erklärte Merher gegenüber dem Werbefachmagazin "Horizont" zu seinen Film: "Es ging uns von Anfang an einfach nur um eine Liebeserklärung zwischen zwei Menschen. Dass es zwei Jungs geworden sind, ist sozusagen 'nur' ein dramaturgisches Mittel gewesen, um die Überwindung, sich zu berühren, zu steigern."



Bereits Ende 2016 hatte der 27-Jährige, der sich im dritten Studienjahr befindet, einen Fake-Spot für Adidas produziert - und damit einen viralen Hit mit bislang 14 Millionen Aufrufen auf Youtube gelandet: "Break Free" handelt von einem Rentner, der durch alte Laufschuhe neue Kraft am Leben findet. (cw)









-w-