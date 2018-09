Eine lesbische Nonne im 17. Jahrhundert

14. September 2018, noch kein Kommentar

Bild: SBS Productions

Der kontroversen Themen nicht abgeneigte Regisseur Paul Verhoeven verfilmt mit "Benedetta" die wahre Geschichte einer lesbischen Nonne im Italien des 17. Jahrhunderts - dies ist das erste Foto vom Set.



Für die Hauptrolle der Benedetta Carlini konnte der holländische Filmemacher, der mit den Hollywood-Produktionen "Robocop" und "Basic Instinct" weltberühmt wurde, die belgische Schauspielerin Virginie Efira gewinnen - beide hatten schon bei Verhoevens letztem Film "Elle" zusammengearbeitet. Zum Cast gehören außerdem prominente Namen wie Charlotte Rampling, Lambert Wilson und Daphne Patakia.



Die Geschichte spielt vor rund 400 Jahren in Italien. Weil Benedetta die Wundmale des gekreuzigten Jesus an Händen, Füßen und Stirn trägt und zudem behauptet, hellseherische Visionen von Jesus zu empfangen, steigt sie zunächst innerhalb der römisch-katholischen Kirche schnell auf. Als allerdings ihre Beziehung mit einer anderen Ordensschwester auffliegt, wird sie verurteilt und eingekerkert.



Als Vorlage für den Film nutzte der 80-jährige Regisseur das Buch "Schändliche Leidenschaften - Das Leben einer lesbischen Nonne in Italien zur Zeit der Renaissance" von Judith Brown. Die US-amerikanische Historikerin hatte die Prozessakten in den Achtzigerjahren wiederentdeckt.



"Benedetta" soll 2019 in die Kinos kommen, einen genauen Starttermin gibt es noch nicht. (cw)













