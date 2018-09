Triff Julian, die erste trans Puppe!

15. September 2018, noch kein Kommentar

Aus Kanada kommt eine neue Handpuppe, die Vorschulkinder über Geschlechtervielfalt aufklärt und Kids bei Fragen oder Unsicherheiten zu ihrer Geschlechtsidentität oder ihrem Geschlechtsausdruck Unterstützung geben soll.



Die Puppe Julian wurde der von der Jasmin Roy Sophie Desmarais Foundation entwickelt, einer Organisation mit Sitz in Montreal, die sich dem Kampf gegen Mobbing verschrieben hat. Inspiriert wurde sie von der "Sesamstraße", die im vergangenen Jahr die autistische Puppe Julia einführte.



"Als ich klein war, nannten mich die Leute Julia und dachten, ich sei ein Mädchen", sagt Julian in einem Vorstellungsvideo. "In meinem Herzen habe ich aber gefühlt, dass ich ein kleiner Junge bin."

In drei weiteren Videos mit Julians Puppenfreunden Leo und Annie sowie Alex, einer weiblichen menschlichen Figur, erzählt die Stiftung die Geschichte des trans Jungen, darüber hinaus kann man auf ihrer Homepage vier hilfreiche Guides mit Hilfestellungen für queere Kids herunterladen.



Drücken wir die Daumen, dass es Julian bald auch in die "Sesamstraße" und in die Spielwarenabteilungen schafft! (mize)











