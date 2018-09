Ernie und Bert jetzt offiziell schwul

18. September 2018,

Schon oft wurden Ernie und Bert aus der "Sesamstraße" als homosexuelles Paar geoutet - nun bestätigte ein Serienschreiber die Gerüchte.



In einem Interview mit dem amerikanischen Portal Queerty wurde "Sesamstraße"-Autor Mark Saltzman auf das Verhältnis der beiden Puppen, die sich ein Schlafzimmer teilen, angesprochen. Er habe ihre Beziehung "nie anders deuten" können als die eines Liebespaares, meinte er.



Wenn er etwas über die beiden geschrieben habe, habe er immer sich selbst und seinen Partner Arnie vor Augen gehabt: "Ich hatte eine Beziehung wie bei Ernie und Bert", erzählte Saltzmann, der für seine Lieder in der Kinderserie sieben Emmys gewann. "Ich weiß ehrlich nicht, wie man sie anders als ein verliebtes Pärchen hätte schreiben sollen." Er selbst habe sich in Ernie wiedergefunden, auch wenn er eher wie Bert aussehe.



Die Produzenten und der Heimatsender PBS der "Sesamstraße" hatten in der Vergangenheit Ernie und Berts Homosexualität stets bestritten (queer.de berichtete). Auch der in Deutschland ausstrahlende Sender NDR hatte noch 2008 betont, dass Ernie und Bert "einfach nur gute Freunde" seien, die zusammenwohnen wollen (queer.de berichtete). (cw)









-w-