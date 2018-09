"Glee"-Star: Die ersten Fotos nach der Transformation

21. September 2018, noch kein Kommentar

Im August hatte sich US-Schauspielerin Josie Totah als trans Frau geoutet - jetzt hat die 17-Jährige erste Bilder von ihrer Transition veröffentlicht.



Drei Fotos auf der neu angelegten Instagram-Seite @josietotah zeigen die Neu-Blondine in sommerlicher Kleidung beim Urlaub in Venedig. Zum ersten Post schrieb sie: "Habe ich was verpasst?"



Josie Totah spielte in vier Folgen der Serie "Glee" mit - 2015 stellte sie den Schüler Myron Muskovitz dar. Die aus Nordkalifornien stammende Highschool-Absolventin gehörte auch zu den wiederkehrenden Figuren in der Disney-Serie "Jessie" und hatte Gast-Auftritte in beliebten Sitcoms wie "New Girl" oder "2 Broke Girls". Zuletzt hatte sie eine Hauptrolle in der wegen schlechter Quoten nach zehn Folgen abgesetzten NBC-Sitcom "Champions" - sie stellte darin einen an Theater interessierten 15-jährigen Jungen dar.



Ab sofort wolle sie nur noch junge trans oder cis Frauen spielen, kündigte Totah Ende August im Nachrichtenmagazin "Time" an (queer.de berichtete). Schon im Alter von fünf Jahren habe sie als Mädchen leben wollen, berichtete die junge Schauspielerin in ihrem vielbeachteten Outing-Essay. (cw)





