Bi-Flagge vor dem Sozialministerium

Zum internationalen Tag der Bisexualität am 23. September hat das Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren des Landes Schleswig-Holstein an seinem Gebäude die Bi-Flagge gehisst.



An der Zeremonie am Freitag in Kiel nahmen u.a. Anna Langsch vom LGBTI-Verein HAKI e.V., der Leiter der neuen Geschäftsstelle Echte Vielfalt Daniel Lembke-Peters sowie HAKI-Vorstand Alexander Nowak teil. "Bisexuelle Menschen müssen sichtbarer werden", erklärten sie in einem Facebook-Post.



Damit Bisexuelle sich verstärkt trauen, zu sich und ihrer Orientierung zu stehen, und wissen, dass sie nicht allein sind, hatte das Ministerium des FDP-Politikers Heiner Garg schon im vergangenen Jahr erstmalig in Deutschland die Bi-Flagge gehisst (queer.de berichtete). Gleichzeitig gab es die Broschüre "Echte bisexuelle Vielfalt im Norden" (PDF) heraus.



Der internationale Tag für bisexuelle Sichtbarkeit wird seit 1999 am 23. September gefeiert. Die Bi-Flagge wurde 1998 von dem amerikanischen Bi-Aktivisten Michael Page entworfen. Der pinke Streifen oben steht für (nur) gleichgeschlechtliches Interesse, der blaue Steifen unten für (nur) gegengeschlechtliches Interesse und der lila Streifen in der Mitte als Mischung von Blau und Pink für Bisexualität. (cw)









