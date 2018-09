Lars Steinhöfel zeigt seinen Freund

26. September 2018,

Bild: MG RTL D / Julian Erksmeyer

Der "Unter Uns"-Star Lars Steinhöfel ist seit einem Jahr mit dem Flugbegleiter Dominik Schmitt zusammen.



Seinen Freund präsentierte der schwule Schauspieler im Pärchen-Interview mit dem RTL-Mittagsmagazin. Kennengelernt hätten sich die beiden vor einem Jahr über ein Instagram-Post vom Münchner Oktoberfest - daraufhin schickte Dominik Lars eine Nachricht.



Sie führten eine "ausgewogene, ganz normale Beziehung mit viel Harmonie und Liebe", berichtet der 32-jährige Schauspieler. "Unser Alltag sieht sehr ruhig aus. Wir treffen Freunde, verbringen im Sommer viel Zeit in der Natur und lieben es aber auch, einfach mal nichts zu tun."



Auch Flugbegleiter Dominik ist keine Partymaus: "Es ist schön, jemanden an seiner Seite zu haben, mit dem man reisen und verschiedene Kulturen kennenlernen kann. Ebenso schön sind aber auch die Tage, an denen man einfach nur Zweisamkeit zu Hause genießen kann", sagt er im RTL-Interview. "Lars lässt sich schnell für vieles begeistern, aber auch für die kleinen Dinge im Leben hat er Platz in seinem Herzen."



Steinhöfel sprach im Januar 2014 erstmals in der "Bild"-Zeitung öffentlich über seine Homosexualität (queer.de berichtete). Zuvor war er wegen seiner sexuellen Orientierung erpresst worden (queer.de berichtete).



Steinhöfels Rolle in der Soap "Unter uns", die es seit Herbst 1994 inzwischen auf über 5.800 Folgen gebracht hat, war zunächst als Frauenschwarm angelegt - nach seinem Coming-out im echten Leben verliebte sich auch seine Serienfigur Ende 2017 in einen Mann (queer.de berichtete). (cw)







