Mit Kunst zur Ehe für alle

29. September 2018,

Nordirland ist der einzige Landesteil des Vereinigten Königreichs, der gleichgeschlechtlichen Paaren immer noch die Ehe verbietet - mit einem riesigen Wandgemälde in Belfast will die lesbische Künstlerin Emmalene Blake jetzt Druck auf die Politik ausüben.



Das Parlament von Nordirland stimmte zwar 2015 mehrheitlich für die Öffnung der Ehe, allerdings verhinderte die radikal-protestantische Partei Democratic Unionist Party (DUP) mit einer sogenannten "Petition of Concern" die Gleichstellung (queer.de berichtete). Im vergangenen Jahr scheiterte eine Klage für die Ehe für alle vor dem Obersten Gerichtshof (queer.de berichtete). England, Wales und Schottland endeten bereits 2014 die Diskriminierung lesbischer und schwuler Paare.



Emmalene Blake hofft nun auf einen Labour-Gesetzentwurf im britischen Unterhaus, der Ende Oktober in zweiter Lesung beraten werden soll. "Lasst uns jetzt so viel Lärm wie möglich machen", schrieb die Streetart-Künstlerin, Grafikdesignerin und Kunstlehrerin in einem Instagram-Post. Das am vergangenen Wochenende realisierte Wandgemälde in Belfast ist ihr bislang größtes Kunstwerk. (cw)











-w-