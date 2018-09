Johannes Kahrs im Hafen der Ehe

30. September 2018,

Ein Jahr nach Inkrafttreten der Ehe für alle hat der SPD-Bundestagsabgeordnete Johannes Kahrs am Samstag seinen langjährigen Lebenspartner Christoph Rohde geheiratet.



Das Bild mit den "weltbesten Trauzeugen" und einer "großartigen Mitarbeiterin des Standesamtes" postete der Hamburger Politiker am Samstagnachmittag auf seinen Social-Media-Kanälen. Das Ja-Wort hatte sich das schwule Paar zuvor in der historischen Seefahrer-Kirche Sankt Katharinen gegenüber der Hamburger Speicherstadt gegeben. Kahrs Ehemann arbeitet als Archivar beim NDR.



Die Hochzeit in diesem Jahr hatte der SPD-Politiker bereits im Juli 2017 kurz nach dem Bundestagsbeschluss zur Ehe für alle angekündigt (queer.de berichtete). Die beiden Männer, die sich wegen der früheren Ungleichbehandlung nie verpartnerten, feiern in diesem Herbst ihren 55. Geburtstag und sind seit 25 Jahren zusammen.



Johannes Kahrs gehörte in der SPD zu den wichtigsten Kämpfern für die Ehe-Öffnung - und zu den besten Rednern zum Thema im Bundestag. Immer wieder hatte er im Plenum seine Frustration über die Blockadehaltung der Union kundgetan. In der finalen Abstimmung schleuderte er Bundeskanzlerin Angela Merkel ein "Danke für nichts" entgegen (queer.de berichtete).

Direktlink | Wutrede zur Ehe für alle: Johannes Kahrs am 30. Juni 2017 im Bundestag

Kahrs ist seit 1998 stets direkt gewähltes Mitglied des Bundestages. Der 55-Jährige ist haushaltspolitischer Sprecher und Beauftragter der SPD-Fraktion für die Belange von Schwulen und Lesben. Er ist darüber hinaus Mitglied des Ältestenrates und Sprecher des konservativen "Seeheimer Kreises" der Sozialdemokraten. (mize)









