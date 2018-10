Schwules Paar wirbt für Unterwäsche

03. Oktober 2018, noch kein Kommentar

Für seine neueste Werbekampagne hat das amerikanische Underwear-Label Adonis by Kyhry zwei Models engagiert, die im echten Leben ein Paar sind.



Bei den Männern handelt es sich um Johnnell Terrell und Tyrone Wells aus Atlanta, die ihre perfekten Körper auch gerne auf Instagram zeigen. Zusammen haben sie in sozialen Netzwerken fast eine halbe Million Fans.



"Ich wollte zwei Typen präsentieren, die sich wohl dabei fühlen, einander zu umarmen", erklärte Adonis-Gründer Kyhry Taylor gegenüber dem Portal Gay Star News. "Die beiden sind sehr beliebt in der schwulen Szene, aber sie haben noch nie zuvor ein professionelles Fotoshooting gemacht. Ich wollte die erste Marke sein, die sie engagiert, weil ich ihr Potenzial gesehen habe." Auch habe er ein Zeichen gegen Homophobie setzen wollen.







Das Shooting sei eine "wunderbare Erfahrung" gewesen, meinte Model Johnnell Terrell, der seit fünf Jahren mit Tyrone zusammen ist. "Es gibt nur wenige schwarze Männer, die ihre Kunst in der Unterwäsche-Industrie ausdrücken können. Weiße Männer bekommen dort die meisten Chancen."



Adonis by Kyhry wurde im Mai 2015 gegründet. "Wir wollen Männern zeigen, wie sexy, selbstbewusst und begehrenswert sie sind, wenn sie unsere Unterwäsche tragen", heißt es auf der Website des Labels. (cw)













