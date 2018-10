So cool schaut Ruby Rose als Batwoman aus!

10. Oktober 2018, noch kein Kommentar

Bild: The CW

Der amerikanische Sender The CW hat ein erstes Bild veröffentlicht, das die genderfluide Schauspielerin Ruby Rose als lesbische Superheldin Batwoman zeigt.



Ihren ersten TV-Auftritt mit den markanten feuerroten Batwoman-Haaren hat die 32-Jährige vom 9. bis 11. Dezember in der dreiteiligen Arrowverse-Serie, in der alle Helden des DC-Universums auftreten werden - die Dreharbeiten beginnen diese Woche im kanadischen Vancouver. Erst anschließend will der Sender entscheiden, ob das weibliche Gegenstück zu Batman eine eigene Serie erhalten wird.



The CW hatte im August bekannt gegeben, dass Ruby Rose für die Rolle des lesbischen und jüdischen Batwoman gecastet wurde (queer.de berichtete). Dies löste nicht nur positive Reaktionen aus, in sozialen Netzwerken zweifelten Nutzer u.a. an den schauspielerischen Qualitäten der Australierin. Nach zahlreichen Beschimpfungen löschte die 32-Jährige aus Frust ihren Twitter-Account (queer.de berichtete).



Rose ist hauptsächlich für ihre Rolle als Stella Carlin in der Netflix-Webserie "Orange Is the New Black" bekannt, arbeitete aber auch als Model, Videojockey und TV-Moderatorin. Die Veganerin hatte sich bereits im Alter von zwölf Jahren als lesbisch geoutet und erklärte 2014 in einem Interview, sie sei genderfluid, bewege sich also in ihrer Geschlechtsidentität zwischen den Geschlechtern. (cw)









-w-