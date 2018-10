Queere Lebensgeschichten für Meck-Pomm

15. Oktober 2018,

Bild: Etienne Girardet

In Stralsund wurde am Wochenende die Ausstellung "Wir* hier! Lesbisch, schwul und trans* zwischen Hiddensee und Ludwigslust" eröffnet.



Die Ausstellung im Foyer der Volkshochschule am Tribseer Damm 76 ist das Ergebnis einer gemeinsamen Spurensuche zum Lebensalltag und zur Geschichte von LGBTI mit über 50 Jugendlichen und jungen Erwachsenen aus Mecklenburg-Vorpommern. Sie wurden unterstützt von Pädagog*innen und Historiker*innen.



Entstanden ist eine Ausstellung voller Geschichten über Überlebensstrategien, Organisierung und Alltag von der Zeit des Kaiserreichs bis in die Gegenwart. Die Ausstellung wirft einen Blick auf überraschende Lebensgeschichten, die bislang nur wenigen bekannt waren. Darunter beispielsweise die Tänzerin Gret Palucca oder die Schauspielerin Marianne Hoppe. Dabei präsentiert sich die Ausstellung in Form von lebensgroßen, plastischen Silhouetten, die dem Publikum entgegentreten.







"Wir* hier! Lesbisch, schwul und trans* zwischen Hiddensee und Ludwigslust" ist noch bis 4. November werktags zu den Öffnungszeiten in der VHS Stralsund zu sehen. Am Dienstag, den 16. Oktober gibt es im Rahmen der Ausstellung von 17 bis 19 Uhr einen Talk zum Thema "Trans* und Behinderung" mit Marek Sancho Höhne und Maximilian Weihs.



Nach Stralsund ziehen die queeren Silhouetten weiter ins Rathaus Bützow, im kommenden Jahr sind sie u.a. in Greifswald und Wismar zu sehen. (cw)









-w-