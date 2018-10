Schwule Rugby-Spieler ziehen blank

20. Oktober 2018, noch kein Kommentar

Für den französischen Fotografen Eric Lanuit haben viele Spieler des Gay-Rugby-Teams Rebelyons aus Lyon ihre Trikots ausgezogen - die besten Bilder gibt es jetzt als Wandkalender für 2019.



Die "Rebellen" mischen bereits seit 2007 die Sportwelt auf. Der schwule Rugby-Club mit rund 40 Spielern wurde gegründet, um ein positives Bild von Homosexualität zu transportieren und Homophobie in Sport und Gesellschaft abzubauen. Eric Lanuit, Herausgeber u.a. des schwulen Kunstmagazins "Character", wohnt seit 2013 in Lyon - und fand in der Stadt im Südosten Frankreichs seine vielleicht heißesten Models.



Alle Aufnahmen aus dem Wandkalender zeigen wir in der unten verlinkten Galerie. Der Kalender selbst kann zum Preis von 18 Euro (inklusive Versand nach Deutschland) über eine eigene Website bestellt werden. (cw)









