"Schwuchtel" als Fashion-Statement

21. Oktober 2018

Im Rahmen seiner neuen "Hate Couture Collection" hat das italienische Modelabel Diesel eine mit zahlreichen "Faggot"-Schriftzügen geschmückte Bomberjacke auf den Markt gebracht.



"The more hate you wear, the less you care", lautet das Motto der Kollektion, zu der u.a. auch "Slut"-Jacken für Frauen gehören. Auf der Diesel-Homepage heißt es dazu: "Haters gonna hate? Klar! Wir haben Hater. Du hast Hater. Jeder hat Hater. Aber interessiert es uns? Nicht wirklich. Wir tragen den Hate."



Günstig ist das modische "Schwuchtel"-Bekenntnis nicht: Stolze 379 Euro muss man für das Kleidungsstück aus Satin auf den Tisch legen.



In sozialen Netzwerken wurde der Modekonzern für die "Faggot"-Jacke teils heftig kritisiert. "Nein, Diesel. Ein abfälliges Wort über den ganzen Rücken gekritzelt zu haben, ist nicht der Weg, sich gegen Hass zu wehren", schrieb etwa der britische Schauspieler Andrew Hayden-Smith (Billy aus "Banana" und "Cucumber") auf Twitter.



No, @DIESEL. Wearing a derogatory word scrawled all over your back is not the way to combat hate £350 though. I mean, a bargain really. pic.twitter.com/EndIJNo2nA Andrew Hayden-Smith (@AndrewHaydSmith) October 12, 2018 Twitter / AndrewHaydSmith

Auch das SZ-Jugendmagazin "jetzt" ist der Meinung, dass das Modelabel mit seiner Kampagne "teilweise am Ziel vorbei" schieße. "Für den unbeteiligten Passanten, dem die Kampagne fremd ist, ist die Jacke von Diesel lediglich ein Kleidungsstück, auf welchem großflächig eine Beleidigung prangt", heißt es in einem Kommentar. "Die Jacke an sich wird also abhängig davon, wer sie trägt, gänzlich anders verstanden. Funktionierendes Aufbegehren gegen Hate Speech geht anders." (cw)









