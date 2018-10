Das ist die erste Regenbogenfamilie in den Medien!

24. Oktober 2018, noch kein Kommentar

Vor 35 Jahren erschien erstmals ein sympathisches Foto einer Familie mit homosexuellen Eltern in einem Massenmedium.



Die Aufnahme der beiden sich küssenden schwulen Väter und ihrem Kind wurde in der Ausgabe Mai 1983 des mittlerweile eingestellten US-Fotoreportage-Magazins "Life" veröffentlicht. Daran erinnerte uns diese Woche das Portal lgbtqnation.com.



Das Schwarzweiß-Bild stammt von dem renommierten Fotografen J. Ross Baughman, der 1977 den Pulitzer-Preis für eine Serie über misshandelte Gefangene in Rhodesien gewann, und illustrierte den Artikel "The Double Closet" der in den USA nicht weniger bekannten Schriftstellerin Anne Fadiman.



Ein historisches Foto, das zeigt, dass sich in den letzten 35 Jahren in Sachen LGBTI-Sichtbarkeit doch sehr viel getan hat! (mize)









