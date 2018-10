Autobahnpolizei in Schwulitäten

25. Oktober 2018, noch kein Kommentar

Bild: RTL

In der heutigen Folge "Das Power-Paar" der RTL-Actionserie "Alarm für Cobra 11" geben sich die beiden Autobahncops Paul und Semir als schwules Paar aus - und landen zusammen im Bett.



Die beiden Kriminalhauptkommissare Semir Gerkhan (Erdogan Atalay) und Paul Renner (Daniel Roesner) ermitteln undercover in einem Seminarhaus. Eiskalt überrascht werden die beiden allerdings, als sich das eigentlich gebuchte Teamseminar als Paartherapie entpuppt. Da müssen die beiden improvisieren und mimen das homosexuelle Pärchen - mit vollem Körpereinsatz.



Die Folge "Das Power-Paar" wird am Donnerstag, den 25. Oktober um 20.15 Uhr auf RTL ausgestrahlt. Die Serie, die seit 1996 läuft, beschreibt die Einsätze der Kripo Autobahn, einer fiktiven Abteilung der Autobahnpolizei. (cw)

Direktlink | Trailer zur Homo-Folge







