Dylan zeigt (nicht nur) sein Sixpack

Der Franzose Verner Degray gehört zu den aktuell gefragtesten Talenten der homoerotischen Fotografie - für die Leser von queer.de hat er Aufnahmen seines jüngsten Shootings zur Verfügung gestellt.



Sein Model Dylan lernte der aktuell in Cannes lebende Fotograf an der Côte d'Azur kennen. Vor der Kulisse eines leerstehenden Gebäudes hat Degray den jungen Mann dazu gebracht, nicht nur sein sexy Sixpack zu zeigen. Der Kontrast zum oft chaotischen Hintergrund ist gewollt: Mit seinem Stil will der Franzose in seinen Porträts "den Mann hervorheben", wie er erklärt.



Mehr Eindrücke von der Fotosession geben die unten verlinkte Galerie sowie ein Teaser-Video:

Weitere Arbeiten von Verner Degray, der auch schon die männliche Schönheit in Polynesien und Los Angeles eingefangen hat, findet man auf der Homepage des Fotografen oder auf Facebook. Mehr Bilder von Dylan kann man sich auf Instagram anschauen. (cw)











