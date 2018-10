Die Geschichte der nackten Kerle

29. Oktober 2018,

Der von David Leddick herausgegebene Bildband "The Male Nude" gilt als ultimative Anthologie des männlichen Akts - eine neue Sonderedition aus dem Taschen Verlag gibt es jetzt zum Schnäppchenpreis.



Die nun in der "Bibliotheca Universalis" erschienene Hommage an den männlichen Körper zelebriert auf 576 Seiten die Entwicklung der vormals illegalen Kunstform - von anonymen Erotica aus dem 19. Jahrhundert bis hin zu zeitgenössischen Werken von David Hockney und Duane Michaels.



Ob klassisch, verspielt oder provokant: Enthüllt werden Bildkompositionen, Posen und Rollenspiele dieses bislang eher selten erforschten Genres. Zu den Fotografen gehören Meister wie Herbert List, George Platt Lynes und Robert Mapplethorpe sowie Baron Wilhelm von Gloeden, der für seine homoerotischen Aufnahmen nackter Jünglinge in klassischen Posen auf Sizilien berühmt wurde. Zu den weiteren Highlights zählen Illustrationen aus "Physique Pictorial", dem führenden Schwulenmagazin der Fünfzigerjahre.



Die Taschen-Sonderausgabe mit Softcover ist jetzt für nur 10 Euro bei brunos.de erhältlich. Weitere Kostproben aus dem Fotoband zeigt die unten verlinkte Galerie. (cw/pm)









-w-