Schwule Träume von der Alm

30. Oktober 2018,

Zum sechsten Mal erscheint für 2019 der legendäre Landburschen-Kalender - mit authentischen Provinz-Schnuckeln in ihrer natürlichen Umgebung.



Sympathische Laien-Models, fotografiert in typisch ländlichen Locations - das ist das Erfolgskonzept dieses außergewöhnlichen Wandkalenders, der sich bei schwulen Männern sehr großer Beliebtheit erfreut. In den vergangenen Jahren waren die Ausgaben lange vor Weihnachten vergriffen.



Erotisch in Szene gesetzt wurden die Landburschen diesmal vom renommierten Fotografen Frank Lutzebäck. Zu allen Kerlen gibt es auf der Rückseite einen kurzen Steckbrief mit Hobbys und sonstigen Interessen. Der Fotokalender im Großformat 33 x 47,5 cm ist im Heel Verlag erschienen und jetzt zum Preis von 14,99 Euro u.a. bei amazon.de erhältlich. Das Cover und alle Kalenderblätter zeigen wir in der unten verlinkten Galerie. (cw)







-w-