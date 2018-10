Lesbische Liebe bei "Adam sucht Eva"?

31. Oktober 2018, noch kein Kommentar

Bild: MG RTL D

Am 3. November startet eine neue Staffel der Nackedei-Datingshow "Adam sucht Eva" auf RTL - ein Promofoto des Senders zeigt die beiden Kandidatinnen Gina-Lisa Lohfink und Sherilyn eng umschlungen.



Eine gleichgeschlechtliche Liebe wäre eine Premiere bei "Adam sucht Eva": In den vergangenen vier Staffeln wurden immer nur Heteros verkuppelt. Parallel zum Foto mit der "Topmodel"-Teilnehmerin und der Spielcasino-Aushilfe aus Rüdersdorf veröffentlichte RTL allerdings auch Bilder, die Gina-Lisa Lohfink zusammen mit dem Chemnitzer Studenten Martin beim romantischen Essen am Strand sowie auf der Liebesyacht "Queen Atlantis" zeigen.



Zu befürchten ist, dass das "Lesben-Bild" mal wieder nur die Quote erhöhen soll. Bereits 2011 hatte Lohfink neun Monate lang eine homosexuelle Beziehung mit Loona-Sängerin Marie-José van der Kolk vorgegaukelt. Im Juli 2013 enthüllte van der Kolk, es habe sich um eine aus reinen Marketinggründen inszenierte Fake-Partnerschaft gehandelt. (cw)







-w-