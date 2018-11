Aussehen wie ein Tom-of-Finland-Kerl

02. November 2018,

Das schwedische Unterwäschelabel CDLP hat eine limitierte Tom-of-Finland-Kollektion auf den Markt gebracht - inspiriert von den erotischen Zeichnungen des schwulen Künstlers.



Der oben abgebildete schwarze Jock Strap für 85 US-Dollar war beispielsweise erstmals in einer Grafitzeichnung aus dem Jahr 1961 zu sehen:







Erhältlich sind außerdem weiße Tanga Briefs für 60 Dollar, die einer Arbeit aus dem Jahr 1982 nachempfunden wurden:







Zu jeder Unterhose gibt es ein kleine Box mit Zeichnungen und einem Porträt des 1991 gestorbenen Künstlers. Ein Teil der Erlöse geht an die Tom of Finland Foundation, die den Nachlass verwaltet sowie Nachwuchstalente fördert.



Tom Finland alias Touko Laaksonen zählt zu den international bekanntesten schwulen Künstlern. Seine Zeichnungen von durchtrainierten und ungehemmten Muskelmännern in Leder haben in der Pop-Kultur nahezu Kultstatus erreicht - und zudem schwule Männer von den früher gängigen Klischees befreit, ausschließlich feminin zu sein. (cw)











-w-