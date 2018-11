Häftling 45232 hat wieder einen Namen

04. November 2018,

In Trier erinnert jetzt ein Stolperstein an den schwulen Dachdecker Damian Reis, der 1942 im KZ-Außerlager Klinkerwerk einer gezielten Mordaktion gegen Homosexuelle zum Opfer fiel.



Reis, geboren am 12. August 1895 in Trier-Ehrang, war Soldat im Ersten Weltkrieg und mit einer Frau verheiratet. Ab 1936 kam es wegen homosexueller Kontakte mehrfach zu Verhaftungen. Zu Beginn des Jahres 1942 wurde er als Häftling Nummer 45232 in das KZ Sachsenhausen deportiert.



Wie fast alle Rosa-Winkel-Häftlinge wurde der Trierer ins nahe gelegene Außenlager Klinkerwerk verlegt. Damit begann eine Mordaktion gegen Homosexuelle, die mehrere Monate andauerte. Bis zum September 1942 wurden bei der "Aktion Klinker" etwa 200 Häftlinge von der SS getötet - durch sadistische Misshandlungen und absichtlich herbeigeführte Unfälle oder durch Erschießung "auf der Flucht".



Damian Reis wurde 11. August 1942, einen Tag vor seinem 47. Geburtstag, ermordet. Angebliche Todesursache: "Herz- und Kreislaufschwäche bei Grundleiden beidseitiger Lungenentzündung".



Der am 30. Oktober verlegte Stolperstein am Zurlaubener Ufer 89, dem letzten freiwilligen Wohnort des Dachdeckers, ist der dritte Stolperstein für einen verfolgten Schwulen in Trier. Im November 2017 wurden die Stolpersteine für die homosexuellen, jüdischen Zwillinge Ernst und Leo Salomon verlegt (queer.de berichtete). (cw)











-w-