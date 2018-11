Tom of Schöneberg

05. November 2018, noch kein Kommentar

Die Berliner Szenegalerie The Ballery im Schöneberger Regenbogenkiez hat drei Original-Kunstwerke von Tom of Finland erworben.



Neben der oben gezeigten Skizze aus dem Jahr 1988 handelt es sich um zwei nicht ganz jugendfreie Tuschezeichnungen von 1975, die man auf der Homepage der Kunstgalerie bewundern kann. Alle drei Werke sind erstmals in Berlin zu sehen. Tom Finland alias Touko Laaksonen (1920-1991) zählt zu den international erfolg- und einflussreichsten schwulen Künstlern.



The Ballery wurde im September 2014 als Ausstellungsraum für in Berlin lebende Künstler geöffnet. Die Galerie in der Nollendorfstraße 11-12 ist mittwochs bis freitags von 17 bis 21 Uhr, samstags und sonntags von 13 bis 18 Uhr sowie nach Vereinbarung geöffnet. (cw)





-w-