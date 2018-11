Eine glückliche Dreierkiste mit Sixpacks

07. November 2018,

Frankie Grande, der ältere Bruder von Pop-Superstar Ariana, feiert auf Instagram seine neue Beziehung - mit einem schwulen Ehepaar.



Seit rund zwölf Wochen ist der 35-jährige Tänzer, Schauspieler und Sänger mit dem Arzt Mike und dem Gerichtangestellten Daniel zusammen. "Sie sind meine festen Freunde", erklärte Grande gegenüber dem Magazin "US Weekly". "Wir daten uns erst seit drei Monaten, aber in der schwulen Welt sind das ja quasi fünf Jahre."



Mike und Daniel seien beide "außergewöhnliche Menschen", so der "Celebrity Big Brother"-Teilnehmer weiter. "Jeder von ihnen vervollständigt mich auf unterschiedliche Weise, und es ist mir eine Ehre, in dieser ganz besonderen, sehr lustigen Beziehung zu sein."



Nach Frankies Instagram-Posts scheint das Sixpack-Trio eine wirklich gute Zeit zu haben:









