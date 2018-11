11. November 2018,

Darcy Quinn hat Porträts von 30 nicht-binären Menschen gezeichnet - die inspirierenden Ergebnisse sind jetzt als hochwertig gedrucktes Zine erhältlich.



"Das Zine wurde geschaffen, um zu zeigen, dass nicht-binäre Menschen nicht nur existieren, sondern dass es sie in allen Formen und Größen, an vielen Orten und mit allen möglichen Interessen gibt", sagt Quinn über "Life Beyond the Binary".







Die Porträts zeigen ganz bewusst sehr diverse Personen auch mit Behinderungen oder Übergewicht: "Nicht-binäre Menschen sind so verschieden wie die Menschheit", so Darcy Quinn. "Es gibt keinen falschen Weg, nicht-binär zu auszusehen, da nicht-binär kein Look ist, sondern gelebte Identität und Erfahrung."



Das ermutigende Zine kann zum Preis von 10 Euro auf riotcakes.com bestellt werden. Dort ist auch ein begleitendes Aufkleber-Set erhältlich, mit dem für mehr positive nicht-binäre Sichtbarkeit gesorgt werden kann. (cw)









