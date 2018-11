Schwuler Dauerkuss erregt Tel Aviv

12. November 2018,

84 Minuten lang küssen sich zwei Männer in der Videoinstallation "First Kiss" - weil sie seit Ende Oktober im Schaufenster einer Tel Aviver Galerie lief, rückte nun die Polizei an.



Aus Jugendschutzgründen müsse der Film der beiden Videokünstler Idan Bitton und Alfredo Calle Ferran entfernt werden, ordneten die Beamten laut einem Bericht der Zeitung "Haaretz" am vergangenen Donnerstag gegenüber der Galerie "indie" an. Zuvor hatte es Beschwerden aus der Nachbarschaft gegeben.

Direktlink | Der Film "First Kiss" auf Youtube

Die Polizei stieß sich nicht nur an dem fünf Jahre alten Video, das auf Youtube über zwei Millionen Aufrufe hat, sondern auch an der Fotografie "Kim" des Künstlers Yael Meiri. Die Aufnahme, auf der sich ein Mann mit der Hand vorn in die Hose greift, sei ebenfalls sexuell zu explizit für Minderjährige, so die Beamten. Beide Werke gehören zur am 25. Oktober eröffneten Gruppenausstellung "Post Pride", die ironischerweise eine Welt thematisiert, in der die Gleichstellung von LGBTI erreicht ist.

"Zweifellos ist hier der Einfluss der Regierung zu spüren", verurteilte Tel Avivs LGBTQ Association die Zensur. "WIr werden im öffentlichen Raum eingeschränkt, was bedeutet, dass auch unser Leben eingeschränkt wird." Der Vorfall zeige, dass selbst Israels liberale Metropole nicht frei von Homophobie sei.



Auch Ausstellungskurator Omri Shapira, der beim Polizeieinsatz am letzten Donnerstag zunächst die Jalousie der Galerie herunterließ, damit niemand mehr hineingucken kann, leistete Widerstand. Am Abend zog er die Rolladen wieder hoch - bis zum Ausstellungsende am Sonntag. (cw)









-w-