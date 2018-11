Promis werben für European HIV Testing Week

13. November 2018, noch kein Kommentar

Zusammen mit seiner US-Kollegin Paris Jackson ist der österreichische Schauspieler Philipp Hochmair ("Kater") das Gesicht der neuen Aids-Präventionskampagne "Know Your Status" - fotografiert vom Starfotografen Andreas H. Bitesnich.



Die von LIFE+, dem Trägerverein hinter dem Wiener Life Ball, entwickelten Motive werden zur diesjährigen European Testing Week vom 23. bis 30. November in ganz Österreich zu sehen sein. "Mit unserer Kampagne möchten wir weiterhin Bewusstsein dafür schaffen, wie wichtig die Kenntnis seines eigenen Immunstatus ist und was eine HIV-positive Diagnose für die Betroffenen in persönlicher, gesellschaftlicher und medizinischer Hinsicht bedeutet", erklärte LIFE+-Vorstand Gery Keszler.







Jackson und Hochmaier verfassten die Texte, die auf ihre Körper gemalt wurden, selbst. Diese spiegeln die jeweiligen Erfahrungen und Gedanken im direkten und ehrlichen Umgang mit HIV und Aids wieder. (cw)









