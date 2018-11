Jeden Tag (mindestens) ein neuer Mann!

14. November 2018, noch kein Kommentar

Die niederländische Galerie "MooiMan male-art" hat auch für 2019 wieder ihren homoerotischen Kunstkalender "Your Daily Male" veröffentlicht.



Bei dem über ein Kilogramm schweren Jahrweiser mit 368 Seiten handelt es sich um ein Gemeinschaftsprojekt von 52 internationalen Künstlern. "Your Daily Male" ist der einzige Abreißkalender der Welt, der auf nackte Männer fokussiert.



"In diesem Kalender geht es nicht nur um Kunst, sondern auch um die Freiheit, sich auszudrücken", erklärte Verleger Jan van Stralen - und verweist auf die Zensur homoerotischer Fotos auf Facebook und Co. "Wir zeigen männliche Schönheit, die auch einen sozialen, politischen oder sozialkritischen Hintergrund haben kann." So wurden für den Kalender auch Fotografien aus Ron Amatos Serie "Gay in Trumpland" ausgewählt.



"Your Daily Male 2019" kann zum Preis von 32,50 Euro auf amazon.de bestellt werden. Einige Beispielseiten zeigen wir in der unten verlinkten Galerie. (cw)









