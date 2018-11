Endlich sexuelle Vielfalt bei Mau-Mau und Skat!

15. November 2018, noch kein Kommentar

Das neue Spielkartenset "Play with me" des italienischen Künstlers Diego Tolomelli zeigt das gesamte Spektrum der Lebens- und Liebesweisen.



Entstanden ist das limitierte Mau-Mau- und Skatblatt als Kunstprojekt. Tolomelli begann 2015 damit, den heteronormativen Buben, Damen, Königen, Assen und Jokern ein queeres Make-Over zu verpassen - und realisierte sie als große Buntglasfenster.







Während die Originale ab Sonntag in der Galerie MooiMan im niederländischen Groningen gezeigt werden, können die Spielkarten für 19,95 Euro bei amazon.de (vor)bestellt werden. (cw)











