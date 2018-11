Rekord für den Ex und dessen neuen Lover

18. November 2018,

Bild: Christie's

Für 90,3 Millionen US-Dollar hat das New Yorker Auktionshaus Christie's ein Pool-Bild von David Hockney zu einem neuen Spitzenpreis versteigert - das Motiv hat einen schwulen Hintergrund.



Noch nie zuvor wurde ein Werk eines lebenden Künstlers bei einer Auktion so teuer verkauft wie am Donnerstag das 2,13 mal 3,05 Meter große Acrylgemälde "Portrait of an Artist (Pool with Two Figures)". Der 81-jährige britische Künstler malte es im April 1972 im Alter von 34 Jahren.



Auf dem Bild ist ein elegant gekleideter Mann am Rande eines Pools zu sehen, der auf einen jungen Schwimmer in weißer Badehose starrt - im Hintergrund eine idyllische Berglandschaft. Bei dem bekleideten Mann handelt es sich eindeutig um Hockneys Ex-Partner und Muse Peter Schlesinger, von dem er sich einige Monate vor der Entstehung des Gemäldes getrennt hatte. Der Mann im Pool wiederum soll der neue Liebhaber seines Ex-Lovers sein.



"Portrait of an Artist" gilt als eines der besten und bekanntesten Werke David Hockneys. Im vergangenen Jahr war es Hauptmotiv einer großen Retrospektive, die in der Tate Modern in London, im Pariser Centre Pompidou und im Metropolitan in New York gezeigt wurde. Wer das Gemälde bei Christie's ersteigert hat, ist ebenso wenig bekannt wie sein früherer Besitzer.



Den Rekord für das teuerste Werk eines lebenden Künstlers hielt bislang die Skulptur "Balloon Dog (Orange)" von Jeff Koons, die 2013 für 58,4 Millionen US-Dollar unter den Hammer kam. (cw)









