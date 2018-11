23. November 2018, noch kein Kommentar

Der neue Bildband "Carnal Remains" zeigt erstmals einen breiten Querschnitt der intimen Männerfotos von Sam Scott Schiavo, die zwischen 1992 und heute entstanden.



Das 300 Seiten starke Buch enthält 240 Fotografien und enthüllt eine einzigartige Zusammenarbeit zwischen dem in Philadelphia geborenen Künstler und seinen Modellen. Die ungezwungene Umgebung in natürlichem Licht und Sam Scott Schiavos Talent, echte Emotionen einzufangen, münden in eine Atmosphäre, in der sich die Porträtierten vor der Kamera wohlfühlen - und in Bilder, deren natürliche Sinnlichkeit berührt.



Die Auflage von "Carnal Remains" wurde auf 600 Stück limitiert, jedes Exemplar ist nummeriert und vom Fotografen signiert. Bis zum 29. November ist der auf drei verschiedenen Papiersorten gedruckte, hochwertige Bildband (ISBN 978-3-9504709-1-8) zum Subskriptionspreis von 126 Euro im Onlineshop des Wiener Verlags Paper Affairs erhältlich, anschließend kostet er 149 Euro.



Einige Aufnahmen aus dem Buch zeigen wir in der unten verlinkten Galerie.









