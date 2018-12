Verlobung mit versteckter Kamera

02. Dezember 2018, noch kein Kommentar

Wie homophob sind die Polen wirklich? Um dies herauszufinden, haben sich die beiden Vlogger und LGBTI-Aktivisten Jakub Kwiecinski und David Mycek über hundertmal auf Warschaus Straßen einen Heiratsantrag gemacht.



Einer der beiden fragte jeweils einen Passanten, ob er ein Foto des Moments machen könnte, in dem er vor seiner Liebe auf die Knie geht - erst in letzter Minute stellte sich heraus, dass der Partner ein anderer Mann ist. Die Reaktionen haben Jakub und David mit versteckter Kamera gefilmt:

Das Ergebnis ihres sozialen Experiments hat die beiden positiv überrascht: Nur wenige Passanten lehnten es ab, ein Foto des Antrags zu machen, während die große Mehrheit dem Paar gratulierte und ihm alles Gute wünschte. Nur in einem Fall wurden die beiden schwulen Männer beschimpft und mussten von einem Marktplatz fliehen.



"Es scheint so, als ob die Polen doch viel offener sind als viele denken", so das Resümee der beiden Aktivisten. Ihr Rat: "Polnische Politiker sollten auf das Volk hören."



Polens nationalkonservative Regierung gilt als ausgesprochen homophob. Im vergangenen Monat hatte Staatspräsident Andrzej Duda sogar mit einem Gesetz gegen "Werbung" für Homosexualität an Schulen geliebäugelt (queer.de berichtete). (cw)











-w-