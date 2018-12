Das ist Deutschlands neues schwules Role-Model!

03. Dezember 2018,

Der 29-jährige Berliner Marcel Danner wurde am Wochenende in Köln zum neuen Mr. Gay Germany gekürt.



Bei dem jährlichen Wettbewerb ist nicht nur Haut, sondern auch Hirn gefragt. Gesucht wurde laut Ausschreibung ein "Role-Model und Vorbild" als "internationaler Botschafter" und "Repräsentant der schwulen Community Deutschlands".



Marcel, der hauptberuflich beim Projekt "Kino für Schulen" arbeitet und derzeit in einer monogamen Beziehung lebt, überzeugte die Jury u.a. mit seiner Kampagne #Blutsbruder, mit der er gegen das diskriminierende Blutspendeverbot für schwule und bisexuelle Männer kämpft. Ingesamt konnte er sich im Rahmen des Wettbewerbs gegen elf weitere Kandidaten durchsetzen.



Mehr vom neuen Mr. Gay Germany gibt es auf Marcel Danners Instagram-Profil zu sehen. (cw)





-w-