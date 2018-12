Trans-Aktivistin lauert Politikern auf

04. Dezember 2018, noch kein Kommentar

Im strömenden Regen suchte Alicia Parel, Co-Präsidentin des Transgender Network Switzerland (TGNS), am Montag auf dem Berner Bundesplatz das Gespräch mit Abgeordneten des Nationalrats, damit auch trans Menschen vor Diskriminierung geschützt werden.



Hintergrund der Aktion war die Beratung einer neuen Gesetzeserweiterung, die Hassrede und Diskriminierung gegen Schwule, Lesben und Bisexuelle unter Strafe stellen soll, trans Menschen von diesem Schutz jedoch ausnimmt. Der Ständerat, die Vertretung der Kantone, hatte am Mittwoch mit 23 zu 18 Stimmen für diese Einschränkung gestimmt (queer.de berichtete).



"Bevor sie den Schutz von trans und inter Menschen diskutierten, sollten Parlamentarier*innen die Möglichkeit haben, einer solchen Person gegenüber zu sitzen und ein Gespräch mit ihr zu führen", erklärte das TGNS zu ihrem "Gesprächsangebot" an die Abgeordneten des Nationalrats. Tatsächlich nahmen mehrere Politiker auf einem Klappstuhl gegenüber von Alicia Parel Platz.



Doch es nützte nichts: Diskriminierung und Hassrede aufgrund der Geschlechtsidentität sollen auch künftig strafrechtlich nicht verfolgt werden können, beschloss der Nationalrat am Montag in der sogenannten Differenzbereinigung. Ein Rückschlag: In den vergangenen Monaten hatten nicht nur die Rechtskommissionen beider Räte das Gesetz ursprünglich zur vollständigen Annahme empfohlen, sondern auch der Nationalrat zugestimmt.



"Es reicht nicht, lediglich Lesben, Bisexuelle und Schwule zu schützen", kritisierte Alecs Recher, Leiter der Rechtsberatung von TGNS. "Diskriminierung aufgrund der Geschlechtsidentität ist eine alltägliche Realität - auch hier und heute. Von Portugal über Frankreich bis Schottland und Bosnien nehmen deshalb immer mehr Staaten den Begriff der Geschlechtsidentität in ihr Strafrecht auf. Der Entscheid von Stände- und Nationalrat, nicht einmal die Menschenwürde von trans und inter Menschen gegen Hassreden und Diskriminierung zu verteidigen, ist ein Armutszeugnis für die Schweiz."



Der Erweiterung um das Kriterium der sexuellen Orientierung stimmte der Nationalrat zu. Damit besteht keine Differenz mehr zum Ständerat und der Gesetzentwurf geht nun in die Schlussabstimmung. (cw/pm)











