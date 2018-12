Bartmänner aus Briefmarken

07. Dezember 2018, noch kein Kommentar

In der kleinen, aber feinen Ausstellung "Bearded" in Berlins schwulen Checkpoint Mann-o-Meter widmet sich der Künstler Stefan Merkt dem bärtigen Mann.



Seit fast dreißig Jahren fügt der Berliner Künstler alte Briefmarken zu neuen Bildern zusammen und übermalt diese anschließend in bunter Pop-Art-Manier. Seinen kerligen Models begegnete Merkt in der Regel beim Cruisen im Web.



Die Vernissage findet am Samstag, den 8. Dezember um 17 Uhr in Anwesenheit des Künstlers und bei einem Gläschen Sekt statt. Die Ausstellung kann dann bis zum 7. Februar 2019 während der Öffnungszeiten von Mann-O-Meter (Mo-Fr 17-22 Uhr + Sa 16-20 Uhr) in der Bülowstraße 106 am Nollendorfplatz besichtigt werden.



Mehr von Stefan Merkt gibt es auf seiner Homepage stampagen.de. (cw)









