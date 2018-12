Das Glory Hole ist museumsreif!

12. Dezember 2018, noch kein Kommentar

Bild: Neil Buckley

Zur Sammlung des Western Australian Museum in Perth gehört jetzt auch die Tür einer ehemaligen Bahnhofsklappe mit "Ehrenloch" - ein konservativer Politiker ist empört.



Gespendet wurde das historische Glory Hole von den Schwestern der perpetuellen Indulgenz. Ihr Mitglied Mother Greta alias Neil Buckley hatte die Holztür 1997 aus dem Bahnhof von Gosnells, einem Vorort von Perth, kurz vor dem Abriss des Gebäudes vor den Bulldozern für die Zukunft gerettet.



"Es ist wirklich ein wichtiger Teil der Sozialgeschichte, und so hatten wir nun mal Sex zu einer Zeit, als Homosexualität illegal war", begründete Buckley die Übergabe der Klappentür an das Museum. Dessen Chef Alec Coles sprach in lokalen Medien von einer "angemessenen Anschaffung", da es Aufgabe der Institution sei, jeden Aspekt der Gesellschaft zu reflektieren.







Kritik kam dagegen von der konservativen Opposition: Tony Krsticevic, Kultursprecher der Liberal Party, bezeichnete das Glory Hole als "geschmacklos" und unangemessen: "Ich bin nicht sicher, ob dies ein geeignetes Ausstellungstück für Schüler ist."



Ob die Klappentür jemals öffentlich ausgestellt wird, ist derweil noch unklar. Bis 2020 ist das Western Australian Museum sowieso wegen Umbauarbeiten geschlossen. (mize)













