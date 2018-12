Nicht-binäre Klamotten für alle!

15. Dezember 2018, noch kein Kommentar

Die Textilhandelskette H&M bringt zusammen mit der schwedischen Streetwear-Kultmarke Eytys ihre zweite Unisex-Kollektion heraus.



"Mit dieser Kooperation möchten wir den H&M-Kunden unsere Philosophie von einem robusten und unkomplizierten Design vorstellen, bei dem Funktion über Dekor triumphiert und der Stil Geschlechter überbrückt", erklärte Max Schiller, Creative Director bei Eytys, in einer Pressemitteilung des Klamotten-Multis.







Zur Kollektion gehören neben den Eytys-typischen Schuhen auch Jeans, T-Shirts, Sweater sowie ausgesuchte Accessoires. Alle Kleidungsstücke sind großzügig geschnitten, so dass sie jedem Menschen passen. Bei den Farben dominieren Flaschengrün, Schulbusgelb, Beige-Khaki, Dunkelindigo und Schwarzweiß.



Die Kollektion von H&M und Eytys soll ab dem 24. Januar 2019 in ausgewählten Stores von H&M sowie online auf hm.com erhältlich sein.



Bereits im vergangenen Jahr hatte H&M die Unisex-Denim-United-Kollektion "Borderless" auf den Markt gebracht. Zur diesjährigen CSD-Saison launchte das schwedische Unternehmen auch seine erste Pride Collection in Regenbogenfarben und Pastelltönen mit Schlagworten wie "Pride", "Love" oder "Equality". (cw)







-w-