Handball unterm Regenbogen

Was bedeutet #MachDichbunt? Wir stehen für Toleranz, Vielfalt und Gleichberechtigung und machen uns bunt, aber was steckt eigentlich hinter den Farben des Regenbogens? = Leben = Gesundheit = Sonnenlicht = Natur = Harmonie = Geist Wir sind alle Menschen! Egal, an was wir glauben, welche Herkunft wir haben, an was wir denken, wie wir aussehen oder welche Sexualität wir haben. #SGPower #blaurotbunt @nordlyset72