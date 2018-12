So queer ist der junge Hape!

20. Dezember 2018, noch kein Kommentar

Am 25. Dezember kommt das Hape-Kerkeling-Biopic "Der Junge muss an die frische Luft" in die Kinos - in der Hauptrolle brilliert der zehnjährige Julius Weckauf.



Oscar-Preisträgerin Caroline Link ("Irgendwo in Afrika") hat die berührende Kindheitsgeschichte des schwulen Entertainers verfilmt, die vor vier Jahren bereits als gleichnamiges Buch erschienen war. Entwaffnend ehrlich, mit großem Humor und Ernsthaftigkeit berichtete Kerkeling in seiner Autobiografie unter anderem, wie ihn der Suizid seiner depressiven Mutter prägte.



Ruhrpott 1972. Der pummelige, neunjährige Hans-Peter wächst auf in der Geborgenheit seiner fröhlichen und feierwütigen Verwandtschaft. Sein großes Talent, andere zum Lachen zu bringen, trainiert er täglich im Krämerladen seiner Oma Änne. Aber leider ist nicht alles rosig. Dunkle Schatten legen sich auf den Alltag des Jungen, als seine Mutter nach einer Operation immer bedrückter wird. Für Hans-Peter ein Ansporn, seine komödiantische Begabung immer weiter zu perfektionieren.



Julius Weckauf, der in dem Film in die Rolle des kleines Hans-Peter schlüpft, sei "ein kleines Wunder", lobte Kerkeling den Nachwuchsschauspieler. "Der Julius hat ein großes Talent und eine unglaubliche Strahlkraft." In der Tat machen allein die drei hier veröffentlichten Pressefotos mit ihm Lust auf die Komödie.



"Der Junge muss an die frische Luft" geizt auch nicht mit queeren Szenen: Während des Karnevals besteht der junge Hape etwa darauf, sich als Prinzessin zu verkleiden. Tante Gertrud muss ihm daraufhin eigens ein Kostüm schneidern, weil sich für seine pummelige Figur kein passendes finden lässt. (cw)

