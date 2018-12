Weihnachten in der Regenbogenfamilie

22. Dezember 2018, noch kein Kommentar

Die beiden schwulen Promi-Väter Dustin Lance Black und Tom Daley haben für die Feiertage ein Foto mit ihrem Baby Robbie veröffentlicht - und es ist absolut süß!



"Unser erstes Weihnachten als Familie", schrieb Black am Freitag auf Twitter. "Robbie in diesem Jahr bei uns zu haben, ist ein Traum, der wahr geworden ist. Wir können es kaum erwarten, ihn bei jeder unserer vielen Familientraditionen dabeizuhaben."



Auf dem Bild tragen der 44-jährige Drehbuchautor und der 20 Jahre jüngere Turmspringer klassische Weihnachtspullover und schauen glücklich auf Robbie, der in einer Windel auf einer festlichen Babydecke liegt. Im Hintergrund funkelt ein geschmückter Christbaum. Ein paralleler Instagram-Post wurde von Pampers gesponsert, was auch einige kritische Reaktionen auslöste.



Das Baby erblickte Ende Juni mit Hilfe einer Leihmutter das Licht der Welt, Black und Daley waren gleichberechtigte Samenspender (queer.de berichtete). Das schwule Paar hat den Jungen nach Daleys Vater benannt, der 2011 an einem Gehirntumor verstorben war.



Die beiden Männer sind seit Mitte 2013 ein Paar. Im Herbst 2015 gaben Daley und Black ihre Verlobung bekannt. Das Paar heiratete schließlich im Frühjahr 2017 nahe Daleys Geburtsort in der Grafschaft Devon im Südwesten Englands (queer.de berichtete). (cw)













-w-