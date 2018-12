Leder-Santa für den Christbaum

24. Dezember 2018, noch kein Kommentar

Es müssen nicht immer nur bunte Kugeln, Tannenzapfen und Lametta sein - exklusiv im Tom of Finland Store ist auch ein ziemlicher schwuler Weihnachtschmuck erhältlich.



Das 7,6 mal 6,4 Zentimeter große Ornament besteht aus dem Kunstdruck einer Zeichnung von Tom of Finland hinter Epoxidharz in einem veredelten Messingrahmen. Zu sehen ist ein stattlicher Leder-Santa mit schwarzen Stiefeln und großer Socke vor dem Gemächt.



Erschienen ist die schwule Christbaum-Deko bereits 2017 in limitierter Auflage von 200 Stück, im Onlineshop kann man sie aber noch immer für 28 US-Dollar (24,56 Euro) bestellen.



Wir wünschen allen frohe Festtage! (mize)







