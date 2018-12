29. Dezember 2018,

Unser letzter Kalendertipp für 2019 zeigt zwölf homoerotische Männerporträts des Malers Kurt Walters.



Walters lebt und arbeitet in New York, hat jedoch ein unübersehbares Faible für bayerische Prachtkerle. Der Kalender zeigt echte Mannsbilder mit "Da legst di nieda"-Tattoo, Trachtenhut oder Wadenstrümpfen.



Seine Ausbildung erhielt Kurt Walters am California College of Arts in Oakland. Gegen alle Trends beschloss er, dass sein Metier die klassische Malerei ist, mit figürlicher und narrativer Ausdrucksweise. Dabei lässt er seiner Fantasie freien Lauf und mischt gekonnt unterschiedliche Stilrichtungen aus der Geschichte der Malerei, dies gerne auch mit einem humorvollen Augenzwinkern.



Mehr Arbeiten von Kurt Walters kann man auf seiner Homepage anschauen. Sein sexy Kalender im A5-Format ist online für 7,50 Euro bei der Münchner Kunstbehandlung erhältlich. (cw)







-w-