Erster Trans Pride in Pakistan

31. Dezember 2018,

Bild: Dareecha

In Pakistans zweitgrößter Stadt Lahore demonstrierten am vergangenen Samstag erstmals in der Geschichte der islamischen Republik trans Menschen für ihre Rechte.



Viele Teilnehmer*innen hatten neben der Transgender-Flagge auch dunkelgrüne Nationalfahnen mit der weißen Mondsichel dabei. Die Pride-Demonstration erinnerte daran, dass Gewalt und Ausgrenzung gegenüber trans Menschen in Pakistan noch immer ein großes Problem ist - Menschenrechtsorganisation sprechen von über 50 Morden seit 2015.



Aus rechtlicher Sicht hat sich in diesem Jahr vieles verbessert. So verabschiedete die Nationalversammlung im Mai ein historisches Gesetz, das die Diskriminierung von trans Menschen an Schulen, am Arbeitsplatz, im Gesundheitswesen und im öffentlichen Nahverkehr verbietet (queer.de berichtete). Für die Änderung des Geschlechtseintrags in offiziellen Dokumenten genügt nun eine Aussage zur Selbstbestimmung - neben dem Eintrag "männlich" und "weiblich" sind auch "gemischt" und "keins" möglich.



Homosexuelle Handlungen können hingegen nach pakistanischen Gesetzen, die auf britischem Kolonialrecht basieren, sowie nach Scharia-Recht mit Geldstrafen, Haft und Folter (sowie nach Scharia-Recht theoretisch auch mit dem Tod) bestraft werden. Laut Menschenrechtsorganisationen werden die Bestimmungen in der Praxis kaum verfolgt, auch wenn es gelegentlich zu Erpressungen durch Polizeibeamte komme. (cw)







-w-